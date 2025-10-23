  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Fatih Ürek'ten haber var! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı

Fatih Ürek'ten haber var! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı

Fatih Ürek'ten haber var! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı
Güncelleme:

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle entübe edilen şarkıcı Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirmişti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, ''Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz." demişti. 

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını vermişti.

Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU

59 yaşındaki şarkıcının son durumuyla menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. Siliv, Fatih Ürek'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. 

İşte o açıklama:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır.

Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz."

text-ad
Etiketler fatih ürek sağlık durumu menajer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı!
Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi! 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi!