Fatih Ürek'ten haber var! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle entübe edilen şarkıcı Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirmişti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, ''Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz." demişti.

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını vermişti.

Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU

59 yaşındaki şarkıcının son durumuyla menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. Siliv, Fatih Ürek'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

İşte o açıklama:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır.

Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz."