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  3. 11 Ocak 2021 16:12

Fatih Ürek'ten olay itiraf: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı

Şarkıcı Fatih Ürek, Youtube'da yayınlanan Bize Kaldı programına katıldı. Şöhret olduktan sonra çok para kazandığını söyleyen Ürek, ''Parayı ne yaptın derseniz, en yakınlarım aldı. 20 milyonum gitti.'' dedi.

Fatih Ürek'ten olay itiraf: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı
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İşte Fatih Ürek’in açıklamalarından satır başları…

Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım.

Yurtdışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya’da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına ‘gel’ dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim…

Çok para kazandım ama hepsi gitti. ‘Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın’ derseniz ‘aldı gittiler’ derim. En yakınlarım yaptı bunu bana… 

Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi.

fatih ürek
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