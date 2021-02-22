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  3. 22 Şubat 2021 10:59

Fazıl Say da isyan etti: ''Yazık bize!''

Göztepe'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertlileri zirve yarışında geri düşüren maçın ardından sanatçı Fazıl Say'dan tepki mesajı geldi.

Fazıl Say da isyan etti: ''Yazık bize!''
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Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından piyanist ve besteci Fazıl Say'dan sitem geldi.

Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçen hafta sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0'lık skorla yenilen takımının dün aynı skorla İzmir'in sarı-kırmızılı kulübüne yenilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Say'ın, "Yazık bize... Fenerbahçe" şeklindeki paylaşımına takipçilerinden de bir çok etkileşim geldi. 

 

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