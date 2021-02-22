Fazıl Say da isyan etti: ''Yazık bize!''

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Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından piyanist ve besteci Fazıl Say'dan sitem geldi.
Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçen hafta sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0'lık skorla yenilen takımının dün aynı skorla İzmir'in sarı-kırmızılı kulübüne yenilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Say'ın, "Yazık bize... Fenerbahçe" şeklindeki paylaşımına takipçilerinden de bir çok etkileşim geldi.
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