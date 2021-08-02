Fazıl Say: ''İktidar derhal değişmeli''

Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülememesine tepki gösteren sanatçı Fazıl Say, "Erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı" dedi.

Sanatçı Fazıl Say, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülememesine tepki gösterdi. Erken seçim olması gerektiğini belirten Say, iktidarın derhal değişmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de orman yangınları etkisini sürdürürken piyanist Fazıl Say, yangınların söndürülememesine tepki gösterdi.

"Biz terkedilmiş bir toplumuz" diyen Say, "İyice anladık. Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor. Bir türlü söndürülemiyor" dedi.

Erken seçim talebinde bulunan Say, "Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı" ifadelerini kullandı.