Fazıl Say konserine ''Utanıyorum, rezillik'' diyerek başladı

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında 4 yıl hapis istenen Genco Erkal'a piyanist Fazıl Say "Utanıyorum, rezillik" diyerek destek çıktı.

İzmir Çeşme'de verdiği konsere başlamadan önce Fazıl Say, Genco Erkal'la ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Genco Erkal'a açılan davayı rezillik olarak tanımlayan Fazıl Say şunları söyledi:

"Bugün Genco Erkal 83 yaşında bir sanatçıdır. Muhalif tweetleri yüzünden 4 yıl hapsi istenen dava açıldı. Bundan utanıyorum bir Türk olarak. Böyle bir rezilliğin ve cahilliğin Genco Erkal gibi büyük bir sanatçıya yapılmaması gerektiğini düşünüyorum."

NE OLMUŞTU ?



Savcılığın 2016’da gönderilen ihbarı beş yıl sonra işleme koyduğu ve Erkal’ın Twitter hesabında geriye dönük tarama yapıp üç paylaşımı seçtiği ortaya çıkmıştı. Erkal’ın “Üç farklı paylaşımında Erdoğan’a hakaret ettiği” belirtilerek bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosu onayının ardından iddianame İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Soruşturma konu olan paylaşımlar ise şöyle:

7 Haziran 2016: Ailenin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa, sahte de olsa görelim şunu.

16 Kasım 2016: Başkanlık sistemi yetmez. Türk usulü çobanlık sistemi olsun.

16 Ağustos 2020: ‘Erdoğan, Ayder Yaylası’nda 2022’ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz.’ Eyvaaah, güzelim doğa harikası Ayder Yaylası’nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor.