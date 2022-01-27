Fazıl Say, Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiirini besteleyeceğini açıkladı

Piyanist Fazıl Say, Sezen Aksu'nun yazdığı Avcı şiirini bestelemek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu'nun 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle iktidarın hedefi olmuştu. Hakkında linç kampanyası başlatılan Aksu için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Dillerini koparmak görevimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Hedef gösterilen Sezen Aksu, sessizliğini bir şiir ile bozmuş ve Avcı şiirini yayımlamıştı. Ünlü sanatçı, yazdığı 'Avcı' isimli şarkısının sözlerini paylaşarak, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" demişti.

Piyanist Fazıl Say, Sezen Aksu'nun linç kültürüne karşı yazdığı Avcı şiirini besteleyeceğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Say, Aksu'nun şiiri bestelemeyi düşünmediğini söylediği için kendisinin izin alarak bu işe başladığını açıkladı.

Say'ın paylaşımları şöyle:

Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde “Avcı” adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, Şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda,Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için.

Bir “kadın şairler” projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var,15. Yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbetteki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri.. Çalışmaya.

Aksu'nun bir gecede 77 dile çevrilerek bir rekora imza atan 'Avcı' isimli şiiri şöyle:

"Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim."