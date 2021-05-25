Fazıl Say: ''Soylu'yu bilmem ama...''

Fazıl Say, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki tavrını eleştirirken "Bakanı bilmem ama ben kendimi yalnız hissediyorum" ifadesini kullandı.

Piyanist Fazıl Say, Habertürk'te gazetecilerin karşısına çıkan İçişleri Bakanı Soylu'nun 3 saat boyunca kendini övdüğünü, sıkıcı ve uzun cevaplar verdiğini söyledi. Fazıl Say, sosyal medya hesabından 'Dünkü programdan arda kalan hislerim' başlığıyla şu mesajı paylaştı:

"Dün HT'deki programda Bakan Soylu, hiç kimseyi ilgilendirmeyen, sıkıcı, uzun cevaplar ve kendini övmecelerce 3 saat geçirdi. Hiçbir soruya cevap vermedi, hatta kaale bile almadı. Güya.. Gazeteciler, akıl ile ve ters köşe vuruşlar ile, onun "başka konu anlatma" taktiğini bozmayı deneyemediler bile.

Bir noktada "Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?" sorusu oldu, o an kendimi düşündüm, Bakanı bilemedim ama "ben hissediyorum" kardeşim; olan biteni seyreden 85 milyon insanın yalnızlıklarıdır, hatta çaresizliğidir...

Filler ve çimen çağı demek!!

Bir vatandaş olarak, üzülmemek elde değil."