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  3. 23 Ocak 2019 17:08

Fazıl Say'ın açıklamalarına yoğun ilgi

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın paylaşımı, farklı meslek gruplarından ve ünlülerden büyük ilgi gördü.

Fazıl Say'ın açıklamalarına yoğun ilgi
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Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın, "toplumsal uzlaşı"  içerikli paylaşımı, sosyal medyadaki ünlülerin ve farklı meslek gruplarından sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü.

Sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Truva Sonatı'nın  Ankara prömiyerine katılmasıyla ilgili yöneltilen çeşitli yorumlara "Özeleştiri  Konusu" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Yıkan da yaratan da biziz şu sevilesi dünyada" yazılı görselle  paylaşılan mesaja, sosyal medya kullanıcılarından 50 bine yakın beğeni gelirken, yaklaşık 3 bin de yorum yapıldı.

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Say, geçen sene "Ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum"  başlıklı bir yazı kaleme aldığını anımsatarak, "Sayın Erdoğan'ın annemin  vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı  aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta  toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler  vardı. Nitekim pek çok konuşmasında ve sıklıkla, 'Biz kültür ve eğitim  konularında maalesef başarılı olamadık.' diyordu. Bu bir öz eleştiridir."  ifadesine yer verdi.

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"İNSANIZ HATA YAPARIZ. HATAYI DÜZELTMEK İSE ERDEMDİR"

Toplumsal uzlaşıya dikkati çeken Say, "Hayatta hatalar yapılabilinir,  Erdoğan da, Say da Ahmet, Mehmet de yapar. İnsanız hata yaparız. Hatadan dönmek,  hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata  yapmıştır hayatında. Haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız  duruma düşmüştür. Pek çok haksızlığa da uğramıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey bir yana, umutlarımız olmadan nasıl yaşayacağız? Geleceğe  nasıl bakacağız?" sorularını yönelten sanatçı, şunları kaydetti:

"Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı  müzikleriyle yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezlerle  dünyaya katkı sağlayabilecekken, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası  köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte ve hepimiz düşeceğiz.  Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim. Bu ilk buluşmanın Beştepe'de  değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim."

"TÜRKİYE İÇİN DOĞRU BULDUĞUM ŞEYİ DENİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konsere kabine üyelerinin yanı sıra ABD'li  Senatör Lindsey Graham ile geldiğini hatırlatan Say, "Ülkemizde kültürün, sanatın  özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben  özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli  uzatabilmeliyiz. Bakın, yerelden evrensele, Türkiye'de herkesin medarı iftiharı  olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum." ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR HAKLI VE DOĞRUSUN"

Paylaşıma gelen yorumlar arasında, Fazıl Say'ın yaklaşımını eleştirenlerin yanı sıra çok sayıda destek mesajı da dikkati çekti.

Gazeteci yazar Yazgülü Aldoğan, sanatçının sonuna kadar haklı ve doğru  olduğunu belirterek, "Seni seviyoruz. O gece Erdoğan'ın ailesi ve bakanlarıyla  konserine gelmesine ne kadar mutlu olduysam saçma sapan eleştirilere ve yorumlara  da o kadar kızdım, üzüldüm!" şeklinde görüşlerini aktardı.

"Bir devlet yöneticisi, bir sanatçının konserine gitmiş. Tabii ki  saygı gösterilecek." diyen Aldoğan, "Eminim ki o da çok etkilenmiştir. Doğru  bildiğin yolda devam et. Arkandayız." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIĞIN SON DERECE DOĞRU VE ASİL BİR DAVRANIŞ"

Oyuncu Cem Davran da görüşlerini şu ifadelerle aktardı:

"Sevgili Fazıl, yıllar önce seninle ilgili duygularımı anlatan bir  yazı yazmıştım ve sen de 'Böyle bir dönemde Fazıl Say adını bile anmak cesaret  ister.' deyip teşekkür etmiştin. Şimdi yine aynı duygularla yazıyorum, yaptığın  son derece doğru ve asil bir davranış. Lütfen kifayetsiz muhterislerin ruhunu  zedelemesine izin verme. Bir tuğla daha koydun aydınlığımız için. Sırf bu yüzden  bile sonsuz saygıyla, sevgiyle."

Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün ise "Fazılcım ben de bu ülkenin bir  vatandaşı, bir kadın ve tiyatro sanatçısı olarak seninle aynı fikri  paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN YOĞUN DESTEK

Say'ın toplumsal uzlaşı mesajı sosyal medya kullanıcılarından da yoğun  destek gördü.

Muvaffak İren adlı kullanıcı yorumunda, "Her ikiniz de vicdanınızın  sesini dinleyerek doğru olanı yaptınız. Bu durum her açıdan ülkemizin hayrına  olduğu için her ikinizi de kutlamak, saygı duymak gerekir. Ayrıca bu açıklama da  çok iyi oldu. İyi ki varsın sevgili Fazıl Say." sözlerine yer verirken Hacer  Göktaş ise "Siz doğru yaptınız gönülden katılıyorum. Sevgiye ihtiyacımız var. Bu  durum sizin saygın bir sanatçımız olmanızı etkilemez." değerlendirmesinde  bulundu.

Sanatçıya cevap yazanlardan biri olan Nurcan Tunçer, "Sevgili Fazıl  Say sizi kutluyorum. Çok doğru bir yaklaşım." ifadelerine yer verdi.

Bu öz eleştiriyi yıllardır, bazen öfkeyle bazen de ümitle  beklediklerine işaret eden ssolamentee adlı kullanıcı ise "Ama daha önemlisi ilk  defa bir sanatçımızın siyasi bir ranta destek vermek amaçlı yazı kaleme  almadığını hissettim. Aksine içimizdeki tükenen ümidi, insan ve vatan sevgisini  kanayan yerinden dile getirip ihtiyacımız olan 'birlik' ve 'başarabiliriz'  duygusunu aşılayan çok içten cümleler kurmuşsunuz. Sağ olun." yorumunu yaptı.

Meral Erdoğan'ın mesajında ise "Türkiye Cumhuriyeti'nde her şeye  rağmen sizin kadar aklı başında bir davranışta bulunan olmadı. Sizi ve  yüceliğinizi kutluyorum. Bu sanatçı duyarlılığı olsa gerek. Sağ olun, var olun  sizin gibilere çok ihtiyacımız var." cümlelerini kaydetti.

"ATTIĞIM BU ADIM BİR UZUN YOLUN BAŞLANGICI"

Fazıl Say yapılan yorumlara cevaben yazdığı ikinci mesajda ise yorum  ve eleştiriler için teşekkür ederek, "Eleştiri gerçek verilere dayandığında bir  anlam taşır. Sonuçta konserle ilgili yanlış verilerden yola çıkmamalıyız ki  tartışmamızda bu eleştiriler de inandırıcı olsun. Bunun için öncelikle sağ olun.  Benim attığım bu adım bir uzun yolun başlangıcı. bana yönelttiğiniz suçlamaların  büyük bölümü 'varsayım' ve de irite edici olabilir. Kim ne kazanır bundan?  Dostlar, bir küçük ışık gördüğümü, anlatmak istiyordum, umutlar gütmek adına.  Umut' bile edemeyeceksek, o zaman siz söyleyin ne yapılması gerekir? Umut olmayan  bir yaşam mı olur? Diyalog arayışı yanlış ise ne yapmak gerekir? Siz söyleyin."  şeklinde görüşlerini kaydetti.

Ülkedeki bütün sorunların sadece bir kişi veya bir sanatçı tarafından  çözülemeyeceğinin altını çizen sanatçı, ifade edilen sıkıntılara kendisinin de  üzüldüğünü belirterek, "Bu barış adımını atmış olduğum için eleştiri altında  olmayı kabulleniyorum. Ama bu sorunların hepsine çare olmayı nasıl bana  yüklersiniz? Saçma bu. Gereksiz bir vurdumduymazlık, hatta umuda olan  inançsızlık." ifadelerine yer verdi.

Say, ön yargılarla bir yere varılamayacağını vurgulayarak, "Şu açık  bir gerçek ki, kendi mahallenin temiz kalmasını istiyorsan başka mahallelerin de  temiz kalması için gayret sarf edeceksin. Ön yargılarla bir yere varamıyoruz.  Benim gördüğüm tek yol diyalogdur, karşılıklı anlayışa kucak açmaktır."  değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser sonunda Fazıl Say'ı ayakta alkışlamış,  sanatçıya Aşık Veysel'in "Kara Toprak" eserinin bulunduğu plağı hediye etmişti.

Konsere, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı  sıra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey  Graham da katılmıştı.

AA

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