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  3. 25 Temmuz 2019 15:30

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında bebeğini kucağına alan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarla takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti
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Caner Erkin ile evliliğinin ardından aldığı kilolarla sıkça gündeme gelen Şükran Ovalı, takipçilerinden tepki çekmişti. Kilolarına bir de hamilelik süreci eklenen Ovalı, bebeğini kucağına almasının ardından zayıflama sürecine girmişti.

Ovalı, yaptığı son paylaşımlarla eski haline döndüğünü gözler önüne serdi.

Yarım milyonu aşkım Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaşan Şükran Ovalı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni almayı başardı. Verdiği kiloların ardından bu cesur pozları paylaşan Ovalı, takipçilerinden olumlu yorumlar da aldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Caner Erkin, Şükran Ovalı ile dudak dudağa olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erkin, fotoğrafı "Tarifi olmayan bir Aşk.." notuyla paylaşmıştı.

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