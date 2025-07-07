''Felaket tellalı'' Onur Akay'dan kötü haber

Ünlü ses sanatçısı Onur Akay, kalp krizi geçirdi. ''Felaket tellalı'' lakaplı ünlü ismin kardeşi, sevenlerinden dua istedi.

Sanat camiasından ölüm, hastalık gibi kötü haberleri duyurduğu için ''felaket tellalı'' olarak tanınan ses sanatçısı Onur Akay kalp krizi geçirdi.

Onur Akay'ın kardeşi Orçun Akay sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ağabeyim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik şu an yoğun bakımda. Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin. Orçun Akay..."

Akay, hastanede yapılan müdahalenin ardından normal odaya alındı.