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  3. 12 Aralık 2018 09:21

Felaket tellalı Onur Akay'ı yıkan ölüm

Sanat dünyasında vefat haberlerini duyurduğu için ''felaket tellalı'' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay'ın babası Vedat Akay, hayatını kaybetti.

Felaket tellalı Onur Akay'ı yıkan ölüm
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Sanat dünyasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle tanınan ses sanatçısı Onur Akay, bu sefer kendini derinden sarsan bir haberi duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından babası Vedat Akay'ın vefat ettiğini duyurdu.

BABASININ KALBİNİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN BİR SAAT UĞRAŞTI

Onur Akay, gece 01:00'da kalbi duran babasına ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı. Eve gelen 112 sağlık ekibi ise, Akay'ın babasının kalbini çalıştırmak için 1 saat boyunca müdahale etti. Daha sonra en yakın hastaneye kaldırılan Vedat Akay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden ve hasta olan ünlü isimlerin haberini duyurduğu için 'Felaket tellalı' olarak tanınan ses sanatçısı ve Onur Akay'ın 73 yaşındaki ressam babası vefat etti. Bu sefer kendi babasının ölüm haberini duyuran Akay, "Canım babam Vedat Akay'ı kaybettik, acımız çok büyük. Cenazesi yarın KarşıyakaMezarlığı'nda öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah." dedi.

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