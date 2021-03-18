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Fenerbahçe'nin yeni transferi dünya evine girdi

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı yeni transferi İrfan Can Kahveci dünya evine girdi.

Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.

 

Etiketler İrfan Can Kahveci transfer fenerbahçe
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