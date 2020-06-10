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  3. 10 Haziran 2020 09:51

Fenomen Caner Çalışır hayatını kaybetti

Sosyal medyada ''Ablan star bebeğim'' sözüyle tanınan fenomen Caner Çalışır, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti.

Fenomen Caner Çalışır hayatını kaybetti
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2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır hayatını kaybetti. Haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.

"HUZURLA UYU CANER, KALBİM SIZLIYOR"
Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adını duyuran ve "Ablan star bebeğim" sözüyle tanınan Çalışır'ın ölüm haberi İrem Derici başta olmak üzere tüm sevenlerini yıktı. Çalışır ile yakın arkadaş olan Derici, Instagram hesabından "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" dedi. Fenomen Samet Liçina ise Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak "Toprağın bol ruhun huzurlu olsun" yorumunu yaptı.

Fenomen Caner Çalışır son olarak FOX TV'de yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında jürilik yaptı. Çalışır çeşitli dizi ve filmde de rol aldı.

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