Fenomen Ece Ronay'ın TSK paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Ece Ronay, bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle başına iş açtı.

Ronay yaptığı paylaşımda, "Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı'na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekat, zekat oluyor mu?" ifadelerini kullandı.

"Devletin askeri teşkilatını aşığılama" suçundan soruşturma

Fenomen Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.