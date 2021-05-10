Fenomen gelin adayı Solmaz, dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros kıvrak dans videosundan sonra bu kez de dekoltesiyle gündeme geldi.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay olmuştu. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırtarak gündeme gelmişti.

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros yeni bir şarkı için kolları sıvadı.

Gelin adayı Solmaz şarkının klibi için cesur kıyafetler giydi. Hem göğüs hem de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti. Çiros'un takipçilerinin bazısı bu pozları beğenirken bazıları ise beğenmedi.

Gelin adayının turuncu elbisesindeki dekolte detayı da gözden kaçmadı. Solmaz'a "O bant ne alaka" yorumları yapıldı.