Fenomen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu

Fenomen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Ciğerci'nin eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Dün hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Selin Ciğerci, kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajlar sonrasında Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaptı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Ciğerci, "Ben markası olan bir kadınım. İftira atıyorlar markamı zedelemeye çalışıyorlar. Bana iftira attılar laf söylediler ama ben kendi markamı tanıtıyorum. Burası benim ekmeğim. Çok para kazanan biri olmasaydım bu kadar konuşulmazdım. Hep mal varlığım yüzünden. Susuyorum... Lütfen ya buralardan mı gideyim, çalışmayayım mı? Kimseyle uğraşmadım ben. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya herkes kendi ahlakına geçmişine baksın. Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor" dedi.

"TEK GÖZYAŞIMI HESABINI BİLE SORACAĞIM AMA KABA KUVVETLE DEĞİL"

Kendisi hakkında iddiaların iftira olduğunu söyleyen Ciğerci, sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşım arayıp 'Sana nazar değdi' diyor. Bu nazar değil bu kötü insanların yaptığı bir kurgu. Allah herkesin gönlüne göre versin. Lütfen bana iftira atmayın. Vallahi şoktayım, psikolojim bozuldu. Çıldıracağım valla. Gökhan yukarıda uyuyor bana gelen mesajları görseniz inanamazsınız. Daha güçlü geleceğim. Akan gözyaşımın hesabını soracağım. Kaba kuvvetle değil hukukla. Ah ediyorum ömrüm boyuncu bu kurgunun planın başında kim varsa. Allah yukarıda."



NE OLMUŞTU?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Selin Ciğerci ile evli olan Gökhan Çıra'nın eski Survivor yarışmacılarından Melisa Emirbayer ile ilişkisi olduğunu söyledi. Programın sunucularından Seren Serengil ise dün yayınlanan canlı yayında konu hakkında şunları söyledi: "Ciğerci'nin her şeyi öğrendiğini duyan Melisa Emirbayar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Emirbayer, kendisinin Ciğerci'nin yanında çalışan bir kişi tarafından bir eve kapatıldığını söylüyor. Ciğerci'nin Melisa Emirbayer'i dövdüğü hatta bıçak çektiği de iddialara arasında. Söylenene göre, Ciğerci Emirbayer'i döverken araya girmek isteyenlere bıçak çekmiş. Üstelik tüm bunlarla da sınırlı kalmayan Selin Ciğerci, kendisinin sokaktan geldiğini hatırlatarak Melisa Emirbayer'i yüzüne kezzap atmakla tehdit etmiş."