Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor

Taverna müziğinin usta ismi merhum sanatçı Ferdi Özbeğen’in hayatı, vefatından 8 yıl sonra film oluyor. Özbeğen’i canlandıracak oyuncu için hem yurt içi hem de yurt dışında görüşmeler devam ediyor.

2013 yılında hayatını kaybeden ve Türkiye’de taverna müziğini başlatan isim olan sanatçı Ferdi Özbeğen’in beyaz perdeye taşınıyor.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre yapımcılığını Fikret Bakıcın’ın üstlendiği, senaryosunu Ebru Yaşar Seçen’in yazdığı filmin çekimleri, haziran ayında başlayacak.

Proje için geniş bir cast çalışması da yapılacak. Bakıcın, yapımın detaylarını şöyle anlattı:

"Film için hazırlıklara başlayalı 15 gün oldu. Oyuncu kadrosu, çok önemli. Şu ana kadar Ferdi’ye yakın bir tip bulamadık. Yurtiçi ve yurtdışından oyuncularla görüşüyoruz."

Bakıcın, film için sanatçının yakın çevresinden gerekli izinlerin alındığını açıkladı: "Manevi oğlu Hilmi Özbeğen ve yeğeni Hasan Tunay ile görüştük. Filme destek verdiler. Gerekli tüm izinler alınmış durumda. Belgesel tadında bir film olacak."

Yapımcı, Özbeğen’in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi isimleri de yeni nesil oyuncuların canlandıracağını söyledi.

Ferdi Özbeğen kimdir?

12 yıl kanserle mücadele eden usta sanatçı, Ferdi Özbeğen 2013 yılında aramızdan ayrıldı. 1941'de doğan Özbeğen, sanat yaşamına 28 albüm sığdırdı.

1941 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ferdi Özbeğen, Hürriyet Gazetesi'nin 1965 yılında düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başladı.

Kurduğu grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümünü çıkaran Özbeğen, "Sohbet" adlı plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile de "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandı.

Müzikal yaşamına 28 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ile "Tanrıya Feryat" adlı filmde oynadı. Banu Alkan ile "Piyanist" adlı yapımda yer alan sanatçı, "Perihan Abla" adlı dizide de konuk oyuncu olarak yer aldı.

1960'lı ve 1970'li yıllarda plaklarıyla çok sayıda ödül kazanan Özbeğen, "Kandil", "Büklüm Büklüm", "Yaktı Geçti", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Sevda", "Piyanist" ve "Ağla Halime", "Bir Sır Gibi" gibi klasik şarkılara sesiyle hayat vermişti.

Ünlü ismin hayatını anlatan 'Şöhret Dediğin' adlı kitap bulunmaktadır.

