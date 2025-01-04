  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü

Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden vefat etti

Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden vefat etti
Güncelleme:

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası sanat dünyası yasa boğulurken, komedyen Ata Demirer'in sessizliğini koruması sosyal medyada gündem oldu. Tayfur, ''Berlin Kaplanı'' filminin senaryosunun kendisinden çalındığını öne sürerek Demirer'e dava açmıştı.

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

ATA DEMİRER'E HAKKINI HELAL ETMEDEN ÖLDÜ

Ünlü sanatçının ölümü sonrası kapanmış defterler yeniden açıldı. Berlin Kaplanı filmi yüzünden davalık olan, 2017 yılında davayı kaybeden ve hemen her platformda Ata Demirer'e kırgınlığını dile getiren Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını asla helal etmeyeceğini söylemişti.

ATA DEMİRER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Ferdi Tayfur için neredeyse tüm sanat camiası yasa boğulup, taziye mesajları yayınlarken Ata Demirer ise sessizliğini korumayı tercih etti.

"İZİNSİZ ALINTI YAPTI"

İkiliyi karşı karşıya getiren sürece şöyle gelindi; Tayfur ile Demirer, 2009'da aynı programa konuk oldu. Ferdi Tayfur, yayın sırasında 'Lambalı Saz' adlı film projesinden bahsederek Demirer'e başrol teklif etti. Ata Demirer ise sanatçıdan senaryosunu kendisine göndermesini istedi.

3 yıl sonra Demirer, 'Berlin Kaplanı' adlı sinema filmini vizyona çıkardı. Bunun üzerine de Ferdi Tayfur, "Gönderdiğim senaryodan izinsiz alıntı yaptı" diyerek dava açtı. Ünlü komedyen ise iddiayı reddederek, Tayfur'un senaryosunun eline ulaşmadığını söyledi. Davada, mahkeme Demirer'i haklı buldu. Hâkim, 'Berlin Kaplanı'nın senaryosunun Demirer'e ait olduğuna, Tayfur'un film üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığına hükmetti. Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda 'Berlin Kaplanı'nın kendi senaryosundan alıntı yapılarak çekilmesinden dolayı üzülerek felç geçirdiğini ifade etmişti.

Etiketler ferdi tayfur ata demirer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Bir ilde daha ekmeğe büyük zam 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi Erciyes Kayak Merkezi'ne tatilci akını Erciyes Kayak Merkezi'ne tatilci akını Akaryakıta bir haftada ikinci zam geliyor Akaryakıta bir haftada ikinci zam geliyor İstanbul'da toplu taşımaya rekor zam geliyor İstanbul'da toplu taşımaya rekor zam geliyor Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Trafikte onu gören gözlerini alamıyor Trafikte onu gören gözlerini alamıyor
En düşük emekli maaşında artış sinyali En düşük emekli maaşında artış sinyali Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Hatay semalarında ortaya çıktı Hatay semalarında ortaya çıktı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın