Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
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Antalya'da tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti.
Sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü Antalya’daki özel hastanede 79 yaşında yaşama veda etti.
Tayfur'un sağlık durumunun son zamanlarda iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.
15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Ferdi Tayfur 9 defa Altın Plak Ödülü kazanmış, 30'dan fazla albüm çıkarmış ve 30'un üzerinde filmde rol almıştı...
Ferdi Tayfur kimdir ?
Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya gelmişti.
Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir..Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder.
1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.
50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girmiştir.
Ferdi Tayfur'un albümleri
1967 Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun
Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin(sürtük)
1968 Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün
Tatlı Çingenem/Adana Barajında
Dilek Kapısı
1969 Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda
Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar
Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilememki Deli Gönül
1970 Çok Bekledim / Kaderimsin
Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin
1971 Kaderimsin / Sevgili Yarim
Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar
Mahkumların Duası / Mahşer Günü
Bana Gerçekleri Söyle/Ümitsiz Aşk
1974 Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın
Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar
Postacılar
Bitmeyen Çile
1975 Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam
Nerelerdesin Sultanım - Sebebim Nazlı Yar Oldu
Bırak Şu Gurbeti
Ferdi Tayfur 1(Mahkumların Duası)
1976 Ekmek Parası (albüm)
Deli Gibi Sevdim
Ferdi Tayfur 3(Çeşme)
1977 Huzurum Kalmadı
Ferdi Tayfur 4(Benim Gibi Sevenler)
5 Minareci
1978 Batan Güneş
Ferdi Tayfur 6(Bağlama Versiyon)
1979 Son Sabah
Mapushane
1980 Yuvasız Kuşlar
Ferdi Tayfur 9(Batan Güneşin Kralı)
Nisan Yağmuru 2
Yuvasız Kuşlar 4
Durdurun Dünyayı
Avrupa Konser
1982 Ferdi Tayfur 10
İnsan Sevince
Nisan Yağmuru
1982 Ben De Özledim
Sabahı Olmayan Geceler
Bir Avuç Gözyaşı
Ben de Özledim
1983 O.Gencebay ve F.Tayfur'dan Seçmeler
Sen de mi Leyla
1984 Yaktı Beni
Gitme Yarim
Bu Gece Düğün Var
1985 Kurtuldum
Ferdi Tayfur 11(Deli Gönül)
Ferdifon'dan Seçmeler 1
1986 Derbeder
1994 Mor Güller - Fadime'nin Düğünü
Baharımsın Kışımsın 9
1995 Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"
1996 Zaman Tüneli Arşiv 1
Altın Şarkılar
1997 Tiryakiyim Ben
Of Dağlar
1998 Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2
1999 Yoksun - Kör Talih
Zengin Olursam
2001 Zaman Tüneli Arşiv 3
2002 İnceden
2003 Durun Ayaklarım
Yandı Gönlüm
2004 Ferdifon'dan Seçmeler 6
Bir Demet Gül
2006Aşkın Cezası
2007Gençliğimin Şarkıları
2009 Nisan Yağmuru 6
Boynu Bükük Şarkılarım
2010 Baharımsın Kışımsın
Ferdi Tayfur'un ödülleri
1975 1. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Bırak Şu Gurbeti - Sevdalılar Beni Anlar)
1975 2. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Çeşme - Muhtaç Etme Beni Plağıyla)
1975 3. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yağmur Gözyaşım - Alıştım Plağıyla)
İnsan Sevince, aynı zamanda SSCB'de bugünkü Rusya'da basılan ilk Türk Sanatçısı albümüdür.)
1992 MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü.
1993 Gülhane Konserleri Ödülü (Bir Alana En Çok Seyirci Toplaması nedeniyle(Yaklaşık 200.000 Kişi) Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıTarafından Verilmiştir.)
1994 En İyi Arabesk Erkek( Fadime'nin Düğünü )
1995 Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü
1995 IFA İstanbul FM Altın Ödülü
1994 1.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Fadime'nin Düğünü Şarkısıyla)
1995 2.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı ödülü (Yağmur Çamur Şarkısıyla)
1999 6. Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Bağbozumu Şarkısıyla)
1999 Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü
2001 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
2004 Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü
2004 Bitlis Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu ile Bitlis Belediye Başkanı Cevdet Özdemir tarafından verilen şükran plaketi
2005 İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik sanatçısı Ödülü
2005 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
2007 Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü
2008 Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü.
2009 Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü
2009 Radyo 15 Sanat Onur Ödülü
2011 Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü
2013 19. Kral Tv1. Türkiye Müzik Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü
2014 Akdeniz TV Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü
2014 21. Adana Altın Koza Ödülü
2015 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü
Ferdi Tayfur'un kitapları
Şekerci Çırağı, roman, Kora Yayın, 2003
Yağmur Durunca, roman, Kora Yayın, 2008
Bir Zamanlar Ağaçtım, roman, Kora Yayın, 2013
Paraşütteki Çocuk, roman, 2014
Ferdi Tayfur'un televizyon programları
1993."Yetiş Emmioğlu" sunucu Show TV
2009."Korolar Çarpışıyor" Adana Korosunu yönetmiştir Yarışmacı Show TV
2009."Boynu Bükük Şarkılar" sunucu Kanal 7
Ferdi Tayfur'un rol aldığı reklam filmleri
1993."Mobil Reklamı"
2000."Filli Boya Reklamı"
2007."Namlı Reklamı"
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