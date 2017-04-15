Ferdi Tayfur, yıllardır sakladığı oğluyla torununu ziyarete gitti

Ferdi Tayfur'un, ünlü oyuncu Necla Nazır ile birlikteliğinden Tuğçe isimli kızı olmuştu.

Tuğçe Tayfur anne olunca Ferdi tayfur da dede olma zevkini yaşadı.

Dede Ferdi Tayfur hemen hastaneye koşmuş ve anneanne Necla Nazır ile yıllar sonra birlikte poz vermişti.

Ferdi Tayfur ikinci bir sürpriz daha yaptı. Bu kez de yıllarca basından gizlediği 10 yaşındaki oğlu Taha ile birlikte görüntülendi. Ünlü sanatçı, geçen pazar günü kızı Tuğçe ve 6 aylık torunu Taner Efe'yi ziyarete de yine Taha'yla birlikte gitti.





Tuğçe Tayfur, o ziyaretin ardından hep birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafını şu notla Instagram'a yükledi: “O zaman bir pazar günü diyelim. Aile fotoğrafı: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Taha Tayfur, Taner Efe…”