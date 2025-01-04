Ferdi Tayfur'un cenazesinde küfürlü kavga rezaleti

Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında küfürlü tartışma yaşandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

Hamilelik nedeniyle cenazeye katılmayacağı öne sürülen Tuğçe Tayfur da camiye geldi.

Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

"O buraya gelmeyecek' diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi.

Necla Nazır ise kızını sakinleştirmeye çalıştı.