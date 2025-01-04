  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ferdi Tayfur'un cenazesinde küfürlü kavga rezaleti

Ferdi Tayfur'un cenazesinde küfürlü kavga rezaleti

Güncelleme:

Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında küfürlü tartışma yaşandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

Hamilelik nedeniyle cenazeye katılmayacağı öne sürülen Tuğçe Tayfur da camiye geldi.

Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

"O buraya gelmeyecek' diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi.

Necla Nazır ise kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında küfürlü tartışma yaşandı.

Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadıFerdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadıMagazin
Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğuldu: ''Babamdan ayırdınız beni''Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğuldu: ''Babamdan ayırdınız beni''Magazin

 

Etiketler ferdi tayfur Cenaze kavga tartışma Şirin Gözalıcı tuğçe tayfur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Müftünün sözleri cemaatin tepkisini çekti Müftünün sözleri cemaatin tepkisini çekti En düşük emekli maaşında artış sinyali En düşük emekli maaşında artış sinyali Şam sokaklarında halk kolları sıvadı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Bir ilde daha ekmeğe büyük zam 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın
Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Dünyanın en meşhur evi satışa çıkarıldı Dünyanın en meşhur evi satışa çıkarıldı İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Stat yolunda ortalık karıştı; taraftarlar birbirine girdi Stat yolunda ortalık karıştı; taraftarlar birbirine girdi Hatay semalarında ortaya çıktı Hatay semalarında ortaya çıktı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Trafikte onu gören gözlerini alamıyor Trafikte onu gören gözlerini alamıyor