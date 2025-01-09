Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı?

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan pay alıp almayacağı merak konusu oldu. Ünlü sanatçının avukatından açıklama geldi.

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini yummuş ve olaylı bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tuğçe Tayfur'un cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istemesi üzerine ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar gitmesi üzerine çevredekiler ve Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Ferdi Tayfur'un mirası ise gündeme bomba gibi düştü. 80 daire, 6 villa ve Marmaris'te bir ada gibi değerli gayrimenkulleri bulunan Tayfur'un servetinin beş çocuğuna eşit olarak paylaştırıldığında ise her bir çocuğa 600 milyon TL düştüğü iddia edilmişti.

Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama

'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Ferdi Tayfur'un avukatı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.

Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ile ilgili de "Ferdi ağabeyin Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım ve aklıma şu geldi. Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.