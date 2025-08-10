Ferdi Tayfur'un ölümünden 7 ay sonra gelen dikkat çeken itiraf

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ölümünün üzerinden geçen 7 ay sonra arabesk müziğin bir başka önemli ismi olan Hakkı Bulut verdiği röportajda hem yakın arkadaşı hem de meslektaşı Ferdi Tayfur ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Hayatını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Tedavisine devam edilen Tayfur, 2 Ocak'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur, ölümünün ardından ailesi arasındaki miras anlaşmazlığıyla sık sık gündeme gelirken bu sefer de arabesk müziğin bir diğer önemli ismi Hakkı Bulut'un yaptığı açıklamayla gündemde...

Hakkı Bulut, verdiği bir röportajda Tayfur hakkında bilinmeyen bir itirafta bulundu.

Hakkı Bulut kendisine yöneltilen "Ferdi Tayfur'un da buna benzer bir hikâyesi vardı" sorusuna verdiği yanıtla aynı zamanda Ferdi Tayfur'un neden rahatsızlandığını da açıklamış oldu.

Bulut, müteahhitlik işinden dolayı Tayfur'un pişmanlık duyduğunu ve sonrasında da rahatsızlandığını söyledi.

Bulut, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, 'Ferdi sen ne yapıyorsun?' dedim. 'Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor' dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum..." sözlerini kullandı.

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler hakkı bulut ferdi tayfur itiraf hastalık rahatsızlık röportaj
