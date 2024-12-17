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Ferdi Tayfur'un sağlık durumu açıklandı

Ferdi Tayfur'un sağlık durumu açıklandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, soğuk algınlığı nedeniyle Marmaris’teki evinde rahatsızlanan sanatçı, ilk olarak Marmaris ilçesinde bir hastaneye kaldırıldı. Ardından ambulansla Muğla’daki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine Antalya’daki özel bir hastaneye nakledildi.

Muğla’da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya’ya götürüldü.

Etiketler ferdi tayfur ferdi tayfur'un sağlık durumu
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