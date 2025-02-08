  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay olacak miras açıklaması

Ferdi Tayfur'un vasiyeti krizinde kızı Tuğçe Tayfur'dan rest: ''Azgınlık bedel ödetir''

Ferdi Tayfur'un vasiyeti krizinde kızı Tuğçe Tayfur'dan rest: ''Azgınlık bedel ödetir''
Güncelleme:

Arabeskin efsanelerinden Ferdi Tayfur hayata veda etmesinin üzerine aile içerisinde başlayan "vasiyet" tartışmaları sürerken Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Yeni yılın ikinci gününde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda eden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından geride kalan servet değerindeki mirasıyla ilgili tartışmalar büyüyor.

Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçının vasiyetini açıklamıştı.

Buna göre Ferdi Tayfur, mal varlığının büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladığı öğrenilmişti.

Babasının vasiyette adının yer almamasına isyan eden kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak, mirasın büyük kısmının bağışlanmasına ve diğer varlıkların Şirin Gözalıcı ile Nilüfer Gözalıcı’ya geçtiğini iddia etti.

Arabeskin efsanelerinden Ferdi Tayfur hayata veda etmesinin üzerine aile içerisinde başlayan "vasiyet" tartışmaları sürerken Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni bir açıklama daha geldi.

“Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız” diyerek tepki gösteren Tayfur, babasının adına çıkar ilişkileri kurulduğunu öne sürdü.

Vasiyetin babasının gerçek iradesini yansıtmadığını ima eden Tuğçe Tayfur, tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep ettiğini açıkladı.

Ferdi Tayfur'un mirasıyla ilgili aile bireyleri arasındaki gerginlik büyürken, Tuğçe Tayfur yeni bir açıklamayla iddialarını sürdürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, bir hukuk profesöründen duyduğunu belirttiği şu ifadeyi paylaştı:

"Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi: Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..."

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Servetini kime bıraktı?Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Servetini kime bıraktı?Magazin

 

 

Etiketler ferdi tayfur tuğçe tayfur miras ferdi tayfur'un mirası ferdi tayfur'un vasiyeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'da bir ilk! Olay çok pis noktalara gidiyor dedi, vakayı bıraktı! Müge Anlı'da bir ilk! Olay çok pis noktalara gidiyor dedi, vakayı bıraktı! Türkiye'nin 114 yıllık bir tarihi daha kaderine terk edildi Türkiye'nin 114 yıllık bir tarihi daha kaderine terk edildi Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!'' Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!'' 3 çocuk annesi "elinin hamuruyla olmaz'', ''kadınlar yapamaz" diyenlere inat başardı 3 çocuk annesi "elinin hamuruyla olmaz'', ''kadınlar yapamaz" diyenlere inat başardı Mağara adamı kamerada: Vekilin önünü kesip derdini açıkladı: Kadına dayak atamıyormuş! Mağara adamı kamerada: Vekilin önünü kesip derdini açıkladı: Kadına dayak atamıyormuş! Türkiye'nin bu büyüleyen manzarasının faturası çok ağır olacak! Türkiye'nin bu büyüleyen manzarasının faturası çok ağır olacak! Geç gelen kış gitmek bilmiyor: Buz gibi havaya, kar yağışına devam! Geç gelen kış gitmek bilmiyor: Buz gibi havaya, kar yağışına devam! Spor salonunda cinayet.. Cinayetin ardından yapılan paylaşım olay oldu Spor salonunda cinayet.. Cinayetin ardından yapılan paylaşım olay oldu Kendi mezarını kazdı, her gece mezarında uyuyor! Kendi mezarını kazdı, her gece mezarında uyuyor! ''Bay Kemal''in dönüşü olay oldu: ''Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir'' ''Bay Kemal''in dönüşü olay oldu: ''Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir''
Bu sefer öldüren kadın, öldürülen ise bir erkek oldu... Bu sefer öldüren kadın, öldürülen ise bir erkek oldu... Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara Öğrenci evinde aşk cinayeti! Genç kız öğrenci, erkek arkadaşını öldürdü! Öğrenci evinde aşk cinayeti! Genç kız öğrenci, erkek arkadaşını öldürdü! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''gayrimeşru'' ilan etti! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''gayrimeşru'' ilan etti! İktidar CHP'nin adayını CHP'den önce seçti: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Adalet Bakanı Tunç! İktidar CHP'nin adayını CHP'den önce seçti: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Adalet Bakanı Tunç! Sivasspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası Sivasspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası Özel hastanede skandal iddia: Ölen hastayı taburcu mu ettiler ? Özel hastanede skandal iddia: Ölen hastayı taburcu mu ettiler ? Survivor Adası'nda skandal: Acun Ilıcalı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı! Survivor Adası'nda skandal: Acun Ilıcalı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı! Ege'deki deprem fırtınası sonrası Türkiye'de korkutan manzara Ege'deki deprem fırtınası sonrası Türkiye'de korkutan manzara