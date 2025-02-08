Ferdi Tayfur'un vasiyeti krizinde kızı Tuğçe Tayfur'dan rest: ''Azgınlık bedel ödetir''

Arabeskin efsanelerinden Ferdi Tayfur hayata veda etmesinin üzerine aile içerisinde başlayan "vasiyet" tartışmaları sürerken Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Yeni yılın ikinci gününde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda eden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından geride kalan servet değerindeki mirasıyla ilgili tartışmalar büyüyor.

Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçının vasiyetini açıklamıştı.

Buna göre Ferdi Tayfur, mal varlığının büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladığı öğrenilmişti.

Babasının vasiyette adının yer almamasına isyan eden kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak, mirasın büyük kısmının bağışlanmasına ve diğer varlıkların Şirin Gözalıcı ile Nilüfer Gözalıcı’ya geçtiğini iddia etti.

“Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız” diyerek tepki gösteren Tayfur, babasının adına çıkar ilişkileri kurulduğunu öne sürdü.

Vasiyetin babasının gerçek iradesini yansıtmadığını ima eden Tuğçe Tayfur, tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep ettiğini açıkladı.

Ferdi Tayfur'un mirasıyla ilgili aile bireyleri arasındaki gerginlik büyürken, Tuğçe Tayfur yeni bir açıklamayla iddialarını sürdürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, bir hukuk profesöründen duyduğunu belirttiği şu ifadeyi paylaştı:

"Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi: Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..."