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Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı
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Dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı.

Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetmişti.

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un vasiyeti de ortaya çıktı.

Tayfur, vasiyetine ilişkin yaptığı konuşmasında şarkılarının telif haklarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Her ne kadar Tayfur tarafından bu ifadeler dillendirilmiş olsa da, bu vasiyetin tutanak altına alınıp alınmadığı bilinmiyor.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur, son olarak yaz aylarında yaşadıkları tartışma nedeniyle mahkemelik olmuştu. İkili arasında patlak veren soyadı krizi nedeniyle Tayfur, kızının düğününe katılmamış, ilk torununu dahi görmeye gitmemişti.

 

Etiketler ferdi tayfur ferdi tayfur'un vasiyeti tuğçe tayfur
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