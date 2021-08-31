Ferhan Şensoy'un kızından babasına ağlatan veda

Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata veda etti. İlk paylaşım kızı Müjgan Ferhan Şensoy'dan geldi.

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Orta oyuncuları Twitter'dan yaptığı açıklamada usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölüm haberini paylaştı: Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…

İlk paylaşım kızı Müjgan Ferhan Şensoy'dan geldi. Ferhan Şensoy usta sanatçı için, "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınladı.