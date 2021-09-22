Ferhan Şensoy'un kızından duygulandıran paylaşım

Müjgan Ferhan Şensoy, hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu babası Ferhan Şensoy'u andı.

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayata veda etmişti Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden Şensoy'u kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babasını Instagram'dan duygusal paylaşımla andı.

Şensoy paylaşımında "Canım Babam, 22 gün olmuş sen gideli ve 16 gündür kucağımda canımız kızımız… Seni en yakışan biçimde uğurlarken, kızımızı en güzel şekilde karşılamaya çalıştık. Böylesi teğet geçişinizi belki zamanla daha iyi anlamlandıracağım. Seni çok özlüyorum. 'Özlemek güzeldir' dersin sen; böyle bir özlem zamanla güzelleşir mi bilmem ama dilerim biraz olsun kolaylaşır. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babası vefat ettiğinde dokuz aylık hamileydi. Şensoy geçtiğimiz haftalarda kızı Pera'yı kucağına aldı.