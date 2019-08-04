Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım ! Okan Bayülgen'e gönderme mi yaptı ?

Şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Paylaşımının sonunda ağır şekilde küfür eden Göçer, sosyal medyanın gündemine oturdu.



"SIRA BİR GÜN SİZE DE GELECEK"

Göçer, paylaşımında "İtibar suikasti ile yalnızlaştık diye ağlayanlar zamanında benzeri suikastlerin tetikçiliğini yapıyorlardı... Algı s... leri... Sıra birgün size de gelecek" notunu düştü.

OKAN BAYÜLGEN'E Mİ ?

Ferhat Göçer'in bu paylaşımı akıllara Okan Bayülgen'i getirdi. Tv100'de katıldığı programda Bayülgen, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor" iddialarıyla ilgili Altun'a "itibar suikastı başlatıldığını" söylemişti. Bayülgen, 2 yıl boyunca kendisinin de itibarsızlaştırılmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etmişti. Ferhat Göçer'in küfürlü paylaşımı "Okan Bayülgen'e gönderme mi yaptı ?" yorumlarına neden oldu.

Okan Bayülgen'den çok konuşulacak ''4 maaş'' yorumu