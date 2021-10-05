Ferhat Göçer'in yeni imajı şaşkına çevirdi
Sevilen şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşınca olanlar oldu.
Geçtiğimiz günlerde ‘Rüya’ isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan usta sanatçı Ferhat Göçer, yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı.
Sosyal medya hesabından son halinin fotoğrafını paylaşan Göçer, “Saçlar o biçim” notunu düştü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol