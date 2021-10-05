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Ferhat Göçer'in yeni imajı şaşkına çevirdi

Ferhat Göçer'in yeni imajı şaşkına çevirdi

Sevilen şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşınca olanlar oldu.

Geçtiğimiz günlerde ‘Rüya’ isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan usta sanatçı Ferhat Göçer, yeni tarzıyla  hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medya hesabından son halinin fotoğrafını paylaşan Göçer, “Saçlar o biçim” notunu düştü.

Etiketler ferhat göçer yeni imaj
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