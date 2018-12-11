Ferid Merd ve Hira Okan'dan muhteşem düet

10 yıllık profesyonel kariyeri ile adından sıkça söz ettiren Azeri asıllı genç şarkıcı Ferid Merd yepyeni bir projeye imza atıyor. Müzikal kariyerinin ilk adımlarını atan Hira Okan ile bir araya gelen Ferid Merd ‘Error’ ismini verdikleri parçayı müzik piyasasına sundu. Modern ritimleri ve Azeri etnik tınıları barındıran şarkının sözleri, müziği ve aranjesi ise Ferid Merd’e ait.

Yaptıkları müzikal çalışmalarıyla 13-20 yaş grubu dinleyicisini hedefleyen ikili şarkının çok yeni olmasına rağmen müzik listelerinde hızlıca yükseliyor olmasından oldukça mutlu. İkili iyi bir uyum yakaladıklarını ve bu enerjinin dinleyiciye de ulaşmasını istiyor.

Ferid Merd ve Hira Okan’ın iki deneği canlandırdığı ve uzun saatler süren klip çekimleri renkli görüntülere sahne oldu. Sıradışı klibin yönetmen koltuğunda ise genç ve başarılı yönetmen Onur Aldoğan oturuyor.