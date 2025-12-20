Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Gibi, Yan Yana yapımlarının sembol ismi Feyyaz Yiğit, baba oldu.

2018'de reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştiren Feyyaz Yiğit baba oldu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve röportajlarında "Elimden gelse evden hiç çıkmam" diyen 37 yaşındaki Feyyaz Yiğit ile Sedef İnanç'tan gelen müjdeli haberi Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından duyurdu.

“Gibi” dizisiyle şöhreti yakalayan Feyyaz Yiğit ile fotoğrafına "Baba oldu" notunu düşen Işık, paylaşımına nazar boncuğu emojisi de ekledi.