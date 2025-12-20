Feyyaz Yiğit baba oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Gibi, Yan Yana yapımlarının sembol ismi Feyyaz Yiğit, baba oldu.
2018'de reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştiren Feyyaz Yiğit baba oldu.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve röportajlarında "Elimden gelse evden hiç çıkmam" diyen 37 yaşındaki Feyyaz Yiğit ile Sedef İnanç'tan gelen müjdeli haberi Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından duyurdu.
“Gibi” dizisiyle şöhreti yakalayan Feyyaz Yiğit ile fotoğrafına "Baba oldu" notunu düşen Işık, paylaşımına nazar boncuğu emojisi de ekledi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol