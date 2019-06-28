SON DAKİKA
ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 28 Haziran 2019 13:31

Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'den alacağı nafaka belli oldu

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in önceki gün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı boşandığı 1 yıllık eşi Feyza Aktan’a aylık 12 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.

Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'den alacağı nafaka belli oldu
A+ A-

Özcan Deniz, Mart 2018’de dünyaevine girdiği Feyza Aktan’dan, önceki gün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Davanın ardından, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a ödeyeceği nafaka ortaya çıktı. Şarkıcının, eski eşine aylık 10 bin TL, çocukları Kuzey için de 2 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.

KUZEY ANNESİYLE YAŞAYACAK

Özcan Deniz’in, üç yıllık beraberliğin ardından nişan yaptıkları Zekeriyaköy’deki evini, eski eşi Feyza Aktan’a verdiği öğrenildi. İkilinin oğlunun velayeti ise ortak olacak fakat Kuzey annesiyle yaşayacak. Ayrıca şarkıcının, oğlunun tüm eğitim masraflarını üstlendiği, konuşulanlar arasında... Feyza Aktan’ın, Özcan Deniz’den başka hiçbir talebi olmadığı da öğrenildi.

tazminat , özcan deniz , nafaka , feyza aktan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM