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Fikret Kuşkan hastanelik oldu

Fikret Kuşkan hastanelik oldu

FOX TV'de yayınlanan Elkızı dizisinde Resul Bozdağlı karakterine hayat veren Fikret Kuşkan evinin merdivenlerin düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Elkızı dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi. Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Etiketler fikret kuşkan elkızı resul bozdağlı
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