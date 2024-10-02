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Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Filiz Akın hastaneye kaldırıldı
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın hastaneye kaldırıldı.

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak bilinen Filiz Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı hastane odasından bir fotoğrafla sevenlerini endişelendirdi. Bodrum'da hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

 

Etiketler Filiz Akın Yeşilçam'ın efsanesi hastaneye kaldırıldı
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