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Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın'ın geçtiğimiz perşembe gecesi yoğun bakıma alındığı ve cuma günü tedavisinin tamamlanıp taburcu edildiği öğrenildi.

Türk sinemasının 4 büyük kadın oyuncusundan biri olan Filiz Akın hakkında, sevenlerini üzen bir haber gündeme oturdu. Posta'nın haberine göre; sanatçı, geçtiğimiz perşembe günü yoğun bakıma alındı.

 Los Angeles'te bulunan oğlu İlker İnanoğlu, apar topar Türkiye'ye geldi. İnanoğlu, doğum günü pastasını bile hastanede üfledi.

Cuma günü akşam saatlerinde hastaneden taburcu edilen Akın'a, oğlu İlker İnanoğlu refakat etti.

 

Etiketler filiz akın yoğun bakım
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