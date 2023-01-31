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Filiz Akın’dan kötü haber

Filiz Akın’dan kötü haber
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Yeşilçam sinemasının usta isimlerden oyuncu Filiz Akın, kanser riski ile karşı karşıya. Akın, şüphe üzerine bir kez daha ameliyat masasına yatacak.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olarak anılan Oyuncu Filiz Akın, geçen ay kanser şüphesiyle kulağının üst kısmından ameliyat oldu.

Akın, sosyal medya hesabından sevenleri ile sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. Usta oyuncu bir kez daha kanser olup olmadığının kontrolü için aynı bölgeden ameliyat geçireceğini açıkladı. Akın sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bilgi verirken yeni bir operasyon geçirme ihtimali olduğunu söyledi.

Akın’ın paylaşımı şöyle:

“Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek. Onun için keyifsizim biraz.”

Etiketler filiz kın yeşilçam
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