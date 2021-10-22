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  3. Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü!

Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü!

Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü!

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, çekimleri süren filmin setinde yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu.

Çekimleri ABD’nin New Mexico eyaletinde süren Rust filminin setinde inanılmaz olay. Filmde “Harland Rust” karakterini canlandıran Alec Baldwin’in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmeni Joel Souza’ya isabet etti.

42 yaşındaki Hutchins hayatını kaybederken, 48 yaşındaki Souza’nın tedavisi hastanede sürüyor.

 Film ekibinden yapılan ilk açıklamada olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı ancak polis yetkilileri soruşturmayı kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.

Etiketler Alec Baldwin cinayet film seti set
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