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  3. Film setinde korkunç kaza: Ünlü oyuncunun yüzünde fünye patladı

Film setinde korkunç kaza: Ünlü oyuncunun yüzünde fünye patladı

Film setinde korkunç kaza: Ünlü oyuncunun yüzünde fünye patladı

'49' filminin çekimleri esnasında, ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne fünye patladı. Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştuğu iddia edildi.

Mehmet Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği, Hakan İnan’ın yönettiği filmi 49 filminin çekimleri Kilis'te devam ediyor.

İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ı rol aldığı filmin setinde büyük bir kaza meydana geldi. 

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film setinde fünye oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde patladı. 

Olay aynında ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Kilis’te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu’nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.

Etiketler İsmail Hacıoğlu çekim fünye fünye patladı
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