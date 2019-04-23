Fotoğraf çekiminde sapığa modelden tekme tokat dayak

Brezilya'da bir bikini çekiminde skandal bir olay yaşandı. MMA (Karma dövüş sanatları) dövüşçüsü Joyce Vieria, fotoğraf çekimi esnasında kendisini izleyerek mastürbasyon yapan kişiyi yakalayarak tekme ve yumruklarla dövdü.

Brezilyalı amatör MMA dövüşçüsü ve model Joyce Vieira, fotoğraf çekimi için bulunduğu Rio de Janeiro sahilinde bir adamın tacizine uğradı.

Fotoğraf çekimi esnasında tacizcinin kendisini izleyerek mastürbasyon yaptığını fark eden Vieira, uyarılarını dinlemeyen tacizciye tekme attı.

“Çok sürreal bir durumdu. Genellikle bu durumda yakalanan insanlar reddeder, ancak o reddetmedi, devam etti” diyen Vieira, isminin Ferreira olduğu öğrenilen tacizciyi tekme atarak durdurmaya çalıştı.