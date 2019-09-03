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  3. 03 Eylül 2019 08:57

Fuhuştan gözaltın alınmıştı ! Ünlü damat adayı evlendi

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla adını duyuran damat adayı Birkan Key, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu. Key, geçtiğimiz yıl fuhuş operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Fuhuştan gözaltın alınmıştı ! Ünlü damat adayı evlendi
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Evlilik programında yarışmacı Sevgi Akiska ile olan çıplak fotoğraflarıyla gündemi sarsan damat adayı yarışmadan sonra da birçok skandal olayla gündeme gelmişti. Key, Adana'da yapılan fuhuş skandalı kapsamında gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

EVLİLİK SİNYALİ VERMİŞTİ

Olaylı damat adayı, geçtiğimiz Ocak ayında bir süredir birlikte olduğu diyetisyen sevgilisi İrem Çohadar'ın ailesiyle tanıştığı fotoğrafı paylaşıp evlilik sinyali vermişti.

EVLENDİ SOSYAL MEDYAYA VEDA ETTİ

Birkan Key, sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafına "Dünya evine girdik çok şükür. Artık bana sosyal medyaya da veda vakti geldi. Sizleri çok seviyorum! Selametle, sağlıcakla kalın inşallah" notuyla evlendiğini duyurdu.

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