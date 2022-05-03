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Furkan Andıç, sette geçirdiği kaza sonucu ameliyata alındı

Furkan Andıç, sette geçirdiği kaza sonucu ameliyata alındı

Oyuncu Furkan Andıç, rol aldığı 'Kara Tahta' dizisinin setinde geçirdiği kaza sonucu ameliyata alındı.

Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Andıç'ın, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtılmıştı.

Oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü ünlü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul'a getirildi.

İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, burada ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren Furkan Andıç'ı, yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.

Yapımcı Önal, Instagram hesabından yayımladığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç'ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü... İnşallah en kısa zamanda iyileşip, aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan."

Andıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve operasyon sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Ünlü oyuncu, evinde istirahat ediyor. 

Etiketler Furkan Andıç set kaza
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