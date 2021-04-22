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Furkan Dede TV8'den kovuldu mu? Gerçek ortaya çıktı

TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programının sunucusu Furkan Dede'nin kovulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan Survivor Ekstra'nın başarılı sunucusu Furkan Dede, bu hafta ekrana gelen bölümlerde programa çıkmayarak merak konusu haline gelmiş, öyle ki Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu bile iddia edilmişti.

YAKINDA İŞİNİN BAŞINA GEÇECEK
Ancak magazin gündemine düşen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Bir süredir bel rahatsızlığı yaşayan Furkan Dede'nin ağrıları nedeniyle programa ara verdiği öğrenildi. Tedavi aşamasında olan Dede'nin yakın zamanda işinin başına geçeceği açıklandı.

Etiketler furkan dede acun ılıcalı survivor ekstra
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