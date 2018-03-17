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  3. 17 Mart 2018 16:53

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın isyanı !

Oyuncu Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın isyanı !
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Oyuncu Furkan Kızılay sevgilisi ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım. Birol Güven ile halen samimi şekilde görüşüyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu, "Şu an başka bir dizide rol alıyorum, 'Havuç' rolü değil. Başka rolleri de oynayabileceğimi göstermek için diziden ayrılmak istedim" şeklinde konuştu.

Milliyet

havuç , furkan kızılay , çocuklar duymasın
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