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Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı

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Sosyal medya fenomeni ''Gaga Bulut'', yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Altuğ'u gözaltına aldı. Altuğ, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

Sosyal medya fenomeni ''Gaga Bulut'', yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA

Etiketler gaga bulut sosyal medya fenomeni Reklam Yasa dışı bahis gözaltı
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