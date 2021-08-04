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  3. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşinden lezbiyen ilişki itirafı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşinden lezbiyen ilişki itirafı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşinden lezbiyen ilişki itirafı

2019 yılında eski futbolcu Wesley Sneijder'den boşanan 36 yaşındaki oyuncu Yolanthe Cabau, lezbiyen ilişki yaşadığını itiraf etti.

Eski eşi Wesley Sneijder'ın Galatasaray'da oynadığı süre zarfında taraftarların yengesi olarak tanınan Yolanthe Cabau, Hollanda basınına çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

36 yaşındaki Yolanthe Cabau, cinsellik itirafıyla ağızları açık bıraktı. 

Cabau, "İlk ciddi ilişkimi yaşadığımda 13 yaşındaydım. Bu ilişkim beş yıl sürdü" dedi.

"YILLAR ÖNCE BİR KIZLA İLİŞKİM OLDU"
Çılgın bir cinsel hayatı olmadığını söyleyen Yolanthe Cabau, "Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk" diye konuştu.

Etiketler lezbiyen ilişki itiraf
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