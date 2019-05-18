Game of Thrones'ta oynamadan 1,2 milyon dolar kazandı

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde Kraliçe Cersei Lannister karakterini İngiliz oyuncu Lena Headey (45) canlandırıyor.

Önceki 7 sezon boyunca çok kritik bir rolü olan Headey’nin bu yılki final sezonunda çok az sahnesi var.

Geçen haftalarda bir bölümde hiç görülmeyen Headey, bu hafta da sadece balkonundan bakarken görüldü.

Ancak bu küçük sahneler, bölüm başına aldığı 1.2 milyon dolarlık ücretini etkilemedi.

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