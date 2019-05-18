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  3. 18 Mayıs 2019 10:52

Game of Thrones'ta oynamadan 1,2 milyon dolar kazandı

Final sezonu tam bir hayal kırıklığı olan Game of Thrones dizisinde Kraliçe Cersei Lannister geçen haftalarda hiç görülmemesine rağmen bölüm başı 1.2 milyon dolar olan ücretini aldığı ortaya çıktı.

Game of Thrones'ta oynamadan 1,2 milyon dolar kazandı
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İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde Kraliçe Cersei Lannister karakterini İngiliz oyuncu Lena Headey (45) canlandırıyor.

Önceki 7 sezon boyunca çok kritik bir rolü olan Headey’nin bu yılki final sezonunda çok az sahnesi var.

Geçen haftalarda bir bölümde hiç görülmeyen Headey, bu hafta da sadece balkonundan bakarken görüldü.

Ancak bu küçük sahneler, bölüm başına aldığı 1.2 milyon dolarlık ücretini etkilemedi.

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Lena Headey , Cersei Lannister , game of thrones
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