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  3. 19 Mart 2020 10:30

Game of Thrones'un güzeli de koronavirüse yakalandı

Game of Thrones dizisinin Tormund’u Kristofer Hivju'da koronavirüs çıkmasının ardından aynı dizide bir kişinin daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Game of Thrones'un güzeli de koronavirüse yakalandı
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2014 yılında Game of Thrones kadrosuna katılan Indira Varma, Corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Şimdilerde Emilia Clarke ile The Seagull adlı bir tiyatro oyunu için çalışmalara başlayan Varma, tüm gösterilerin iptal olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu dün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla virüsün kendisinde olduğunu, “Bu virüsle yatakta yatıyorum ve hiç hoş değil. Güvende ve sağlıkla kalın. İnsanlara karşı iyi olun” sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Game of Thrones dizisinin Tormund’u Kristofer Hivju da Corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

 

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