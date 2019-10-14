  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 14 Ekim 2019 20:27

Gazetecilere Hadise ''tuzağı''

Gazeteci Rengin Arslan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı logosunu kullanan bir hesaptan bir e-posta aldığını ifade etti.

Gazetecilere Hadise ''tuzağı''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Barış Pınarı Harekatı sonrasında, birçok vatandaş sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınmıştı. Bazı gazetecilere ise gözaltı operasyonu yapılmıştı. Tam da bu süreçte gazetecilere şüpheli e-postaların gönderildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Rengin Arslan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı logosunu kullanan bir hesaptan bir e-posta aldığını ifade etti.

Arslan, Adalet Bakanlığı logosunu kullanan hesaptan gelen e-postada, “Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı” ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Arslan, gelen e-postada yer alan instagram linkine tıkladığında ise, şarkıcı Hadise’nin fotoğrafının açıldığını ifade etti. “Mail’in spam olduğunu ilk bakışta olmasa da ikinci bakışta anlamanız mümkün” diyen Arslan, başka gazetecilere de benzer e-postanın gönderildiğini söyledi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
hadise , tuzak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM