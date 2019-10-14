Gazetecilere Hadise ''tuzağı''

Barış Pınarı Harekatı sonrasında, birçok vatandaş sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınmıştı. Bazı gazetecilere ise gözaltı operasyonu yapılmıştı. Tam da bu süreçte gazetecilere şüpheli e-postaların gönderildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Rengin Arslan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı logosunu kullanan bir hesaptan bir e-posta aldığını ifade etti.

Arslan, Adalet Bakanlığı logosunu kullanan hesaptan gelen e-postada, “Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı” ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Arslan, gelen e-postada yer alan instagram linkine tıkladığında ise, şarkıcı Hadise’nin fotoğrafının açıldığını ifade etti. “Mail’in spam olduğunu ilk bakışta olmasa da ikinci bakışta anlamanız mümkün” diyen Arslan, başka gazetecilere de benzer e-postanın gönderildiğini söyledi.