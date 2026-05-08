Gaziantep’te konser krizi! 60 vakıf birden Manifest’i hedef gösterdi

Gaziantep Aile Platformu çatısı altında birleşen Ensar Vakfı, Hayrat Vakfı ve Eğitim-Bir-Sen gibi 60 dernek, müzik grubu Manifest’in yarınki konserini hedef göstererek iptal çağrısı yaptı. Etkinlik alanına konvoylarla gidileceğinin açıklanması üzerine CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’den sert bir açıklama geldi. Öztürkmen, bu çağrıları "açık bir provokasyon" olarak nitelendirirken, emniyeti ve Vali Kemal Çeber’i göreve çağırdı.

Gaziantep, yarın gerçekleşmesi beklenen Manifest konseri üzerinden derin bir kutuplaşmaya sürükleniyor. Şehirdeki onlarca vakıf ve derneğin konseri hedef almasının ardından siyaset kanadından ilk sert tepki geldi.

60 Dernekten İptal Çağrısı ve Konvoy Kararı

Aralarında Eğitim-Bir-Sen, Ensar Vakfı ve İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu Gaziantep Aile Platformu bileşeni yapılar, Manifest grubunun kentin değerlerine aykırı olduğunu savunarak konserin iptal edilmesini istedi. Platformdan yapılan açıklamada, konser günü etkinlik alanına konvoylarla gidileceği ve bir basın açıklaması düzenleneceği duyuruldu. Bu karar, sosyal medyada "etkinliğe gidecek gençlere yönelik bir tehdit" olarak yorumlandı.

Öztürkmen: "Sizin Derdiniz Değerler Değil, Yaşam Tarzı"

Tepki gösterenlerin başında gelen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı. Öztürkmen, Eğitim-Bir-Sen'e seslenerek, "Gaziantep’teki uyuşturucu artışını, intiharları ve istismar iddialarını umursamayanlar, bir müzik grubunu 'değerlerine' aykırı bulmuş. Siz nasıl eğitim sendikasısınız?" dedi.

"Bu Bir Provokasyondur"

Konser alanına konvoylarla gitme kararını "açık bir provokasyon" olarak nitelendiren Öztürkmen, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve emniyet güçlerine çağrıda bulundu. Öztürkmen, "Emniyet bu kışkırtmaya müsaade etmemeli. Valimizin bu kışkırtmaya engel olacağına ve konsere gidecek çocuklarımızın can güvenliğini sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.